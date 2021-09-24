Ростов-на-Дону, 24 сентября, 2021, 20:55 — ИА Регнум. В течение двух лет продлится масштабная реконструкция академического театра драмы имени Максима Горького. На эти цели из федеральной казны направлено 330 млн рублей. Об этом журналистам сообщила министр культуры Ростовской области Анна Дмитриева.

Театр

«В первый год работы включают в себя реставрацию фасадов, часть благоустройства — это асфальт и твердое покрытие вокруг театра Горького, и озеленение. В следующем году продолжится реставрация фасадной части, а также будет выполнена реставрация интерьеров закулисной части», — сказала глава ведомства (цитата Don24.ru).

ИА REGNUM сообщало, что на проведение работ ранее должно было быть выделено 331,5 млн рублей из региональной казны в рамках программы «Развитие культуры и туризма». Ранее драмтеатр получал средства на проведение локальных работ.