Волгодонск, Ростовская область, 24 сентября, 2021, 20:49 — ИА Регнум. В Волгодонске (Ростовская область) из-за выявленных случаев заражения коронавирусом на карантин ушли воспитанники нескольких групп детского сада «Малыш». Среди носителей инфекции — педагоги и дошколята.

Татьяна Раджабова ИА Красная Весна Карантин

Следите за развитием событий в трансляции: «Обойдёмся без локдауна? Новая волна коронавируса в России — все новости»

«Учитывая эпидемическую ситуацию, связанную с регистрацией случаев заболевания коронавирусной инфекцией у сотрудников и воспитанников детского сада «Малыш», с 24 сентября в учреждении введены ограничительные мероприятия», — цитирует представителя управления образования города «Блокнот Волгодонск».

Согласно санитарным требованиям, в настоящее время в детском саду проводится дезинфекция помещений и оборудования.