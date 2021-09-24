Казань, , 20:49 — REGNUM Интересы Татарии в Государственной думе VIII созыва будут представлять 15 депутатов, 14 — от «Единой России» и один — от КПРФ. Об этом свидетельствуют данные ЦИК России.

Выборы 2021 Натаялья Стрельцова © ИА REGNUM

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Из региональной части списка «Единой России» в Госдуму проходят восемь человек, а также шесть — по итогам выборов в одномандатных округах.

Также депутатом Госдумы становится представитель региональной части списка КПРФ — депутат Госсовета Татарии Артем Прокофьев.

Напомним, ранее стало известно, что от мандата депутата Госдумы отказался глава Татарии Рустам Минниханов, который возглавлял региональный список единороссов.

Как сообщало ИА REGNUM, явка в ходе трёхдневных выборов депутатов Госдумы в Татарии составила 78,92% от общего числа внесенных в списки избирателей.

«Единая Россия» набрала 79,01% голосов, КПРФ поддержали 9,64% участников голосования.

По итогам выборов депутатов Госдумы VII созыва в 2016 году от Татарии в нижнюю палату российского парламента прошли только единороссы.