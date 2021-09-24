Ростов-на-Дону, 24 сентября, 2021, 20:45 — ИА Регнум. В Ростовской области до 15 октября продлили запрет на посещение лесов. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском министерстве природных ресурсов и экологии 24 сентября.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лес

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Запрет распространяется также на въезд в лесные зоны транспорта, за исключением специального транспорта и патрульных служб. Продолжается усиленный мониторинг пожарной обстановки на местах.

В зависимости от погодных условий ограничительный режим может быть продлён.