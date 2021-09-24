Пекин, , 20:45 — REGNUM В Совете Безопасности ООН прошли открытые дебаты по проблеме климатических изменений. По мнению постоянного представителя КНР при ООН Чжан Цзюня, которое он высказал в ходе выступления, климат является общей проблемой человечества, требующей согласованных действий. Об этом 24 сентября сообщает Синьхуа, отмечая, что дипломат назвал Рамочную конвенцию ООН об изменении климата (РКИК) и Парижское соглашение наиболее авторитетными платформами для обсуждения проблемы, а общую, но дифференцированную ответственность сторон — базовым принципом решения глобальных проблем.

Пожелав успеха предстоящей 26-й конференции сторон РКИК в Глазго, китайский дипломат призвал развитые страны внести наибольший вклад в сокращение выбросов, выполняя при этом обязательства по финансированию действий международного сообщества в области климата. По его мнению, наиболее развитые промышленные страны, осуществляющие выбросы уже давно, несут за нынешнее положение дел историческую ответственность, в отличие от развивающихся государств, недавно вступивших в индустриальную стадию развития. Для мониторинга соответствующего вклада развитого мира Чжан Цзюнь предложил создать соответствующий механизм.