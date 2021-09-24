Мурманск, 24 сентября, 2021, 20:44 — ИА Регнум. В Мурманской областной клинической больнице возобновили плановую медицинскую помощь по профилю ревматология». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном минздраве, это стало возможным благодаря тому, что часть ковидных коек вернулась под оказание специализированной помощи при неинфекционных заболеваниях.

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По данным ведомства, на прошлой неделе свернуто 67 коек. Общий коечный фонд для стационарного лечения пациентов с коронавирусом составляет 1 039 коек.

«Плановая помощь будет оказываться в безусловном соответствии с санитарными нормами и с учетом ограничительных мероприятий, так как риск подъема заболеваемости сохраняется», — отметил министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области на лечении с COVID-19 находятся более 15 тысяч человек.