Брюссель, , 20:55 — REGNUM НАТО призывает к срочной деэскалации ситуации на севере Косово и Метохии. Об этом 24 сентября сообщила пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску на своей странице в «Твиттере».

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

«НАТО призывает Белград и Приштину к тому, чтобы они проявляли сдержанность в данной ситуации, избегали односторонних акций и вернулись к диалогу», — отметила Лунгеску.

Пресс-секретарь альянса отметила, что задача НАТО и KFOR в Косово — обеспечить безопасную среду и свободу передвижения для представителей всех национальных сообществ.

Напомним, что ситуация в Косово и Метохии обострилась после того, как Приштина 20 сентября отказалась признавать автомобильные номера центральной Сербии на территории Косово. Чтобы поменять номера на косовские, сербы, проживающие в крае, должны сначала принять гражданство сепаратистского образования.