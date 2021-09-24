Брюссель, 24 сентября, 2021, 20:55 — ИА Регнум. НАТО призывает к срочной деэскалации ситуации на севере Косово и Метохии. Об этом 24 сентября сообщила пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску на своей странице в «Твиттере».

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

«НАТО призывает Белград и Приштину к тому, чтобы они проявляли сдержанность в данной ситуации, избегали односторонних акций и вернулись к диалогу», — отметила Лунгеску.

Пресс-секретарь альянса отметила, что задача НАТО и KFOR в Косово — обеспечить безопасную среду и свободу передвижения для представителей всех национальных сообществ.

Напомним, что ситуация в Косово и Метохии обострилась после того, как Приштина 20 сентября отказалась признавать автомобильные номера центральной Сербии на территории Косово. Чтобы поменять номера на косовские, сербы, проживающие в крае, должны сначала принять гражданство сепаратистского образования.