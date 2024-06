Вашингтон, 24 сентября, 2021, 20:38 — ИА Регнум. Square Enix назвала дату релиза игрового набора Life is Strange: Remastered Collection. Об этом 24 сентября сообщает портал GamesRadar.

Скриншот с YouTube Life is Strange: Remastered Collection

Коллекция выйдет в продажу 1 февраля 2021 года. В набор войдёт оригинальная Life is Strange, а также приквел Life is Strange: Before the Storm. Разработчики отметили, что в основу переизданий игр ляжет новый «движок», благодаря ему они получат улучшенную графику и обновлённые анимации лиц персонажей.

Напомним, релиз эпизодической приключенческой игры в жанре интерактивного кино Life is Strange состоялся 30 января 2015 года. Приквел Life is Strange: Before the Storm вышел 31 августа 2017-го.