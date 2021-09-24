Курган, 24 сентября, 2021, 20:35 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки подтверждено 120 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 47 зафиксированы в Кургане, сообщает 24 сентября региональный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом составлял 121 случай.

Всего с начала пандемии в Курганской области, по данным штаба, на 24 сентября выявлено 32 760 случаев заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе к 24 сентября вылечились 29 328 человек, скончались 690 пациентов с COVID-19 (на четыре человек больше, чем днём ранее).