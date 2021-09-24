Сыктывкар, 24 сентября, 2021, 20:35 — ИА Регнум. Мэрия Сыктывкара не поддержала идею минстроя Коми о застройке города многоэтажными жилыми домами.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Строительство

«Несмотря на заявления Минстроя РК, лично я уверена, что это — не наша история, такие дома в центре Сыктывкара строить нельзя», — написала «Вконтакте» мэр города Наталья Хозяинова.

Против высоток высказался и главный архитектор города Владимир Рунг.

«25-этажная застройка в среде Сыктывкара ничем не обоснована, является инородной к пространству, антигуманной для человека», — заявил он.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, проект комплексной застройки квартала высотными зданиями, включая 24-этажные, был представлен замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Никите Стасишину и получил положительную оценку чиновника.