24 сентября 2021 | Время чтения 3 мин

Елизавета Коробова, , 21:06 — REGNUM Заявление заместителя министра культуры и информации временного правительства Афганистана Забиуллы Муджахида о том, что новое правительство страны рассчитывает развивать отношения с Россией на высоком уровне и даже собирается посетить Москву с визитом, вызвало реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение 24 сентября в социальной сети Facebook.

В Афганистане

«А что скажут украинцы? Ведь Зеленский так же все силы прикладывает, чтобы его принял Путин. Конкуренция намечается», — пишет Nikolay M.

Многие пользователи пришли к выводу, что раз талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) всё-таки дорвались до власти в Афганистане, то как бы то ни было, с ними всё равно придётся вести какой-то диалог.

«Дипломатия обязывает разговаривать с ними. Они сейчас почти на пороге у России и кроме них в Афганистане больше нет власти. Выбора нет», — считает Liudmila B.

Афганские боевики Цитата из к/ф «Кандагар». Реж. Андрей Кавун. 2010. Россия

Некоторые комментаторы отмечают, что если смотреть в будущее, то установление дипломатических отношений с новыми властями в Афганистане было бы выгодным решением для Российской Федерации.

«Стратегически было бы правильно принять эту делегацию. С давних времён геополитическое значение Афганистана сложно переоценить. В качестве союзника Афганистан станет для нас надёжным форпостом для влияния на весь регион. Учитывая наши победы в Сирии, мы сможем диктовать Америке условия их участия в развитии (конечно же, это не их цель) Ближнего Востока. Как мудрый дальновидный политик и талантливый стратег Владимир Владимирович не упустит такой шанс!» — предполагает Дмитрий М.

Часть людей считает, что руководству России следует принимать те или иные решения без оглядки на мнение других стран.

«Смелее нужно быть властям России, меньше оглядываться на других, которые оглядываются на Москву и друг на друга, кто же решится первым на отношения с властями Афганистана, сформированными представителями движения, признанного когда-то террористическим. Взаимодействие с новыми властями Афганистана при признании новых властей Афганистана необходимо в гуманитарных целях, для спасения жителей Афганистана от голода, холодов грядущей зимы, от болезней, в том числе от коронавируса, а не для каких-то выгод для России или отдельных представителей властей России. Надо активней действовать для скорейшего установления тесного взаимодействия с новыми властями Афганистана во благо не только афганцев, но и всего человечества», — поделился своим мнением Сергей С.

Афганские боевики Цитата из к/ф «Кандагар». Реж. Андрей Кавун. 2010. Россия

Ряд пользователей сомневается, что Россия может вести диалог с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), пока эта структура считается террористической.

«На высоком уровне, наверно, не получится в силу того, что данное движение запрещено в России по известным всем причинам. И потому нужно сначала доказать, что террористическое движение уже не такое уж и террористическое. Тогда можно, наверное, на что-то большее рассчитывать», — отмечает Olga P.

«Политика, а тем более геополитика сродни игре в шахматы. Выиграет тот, кто наперёд просчитает все ходы и разгадает стратегию «противника». Иногда приходится делать неожиданные ходы, чтобы добиться цели. Так что, господа эксперты, без нас разберутся!» — обращается Ирина О.

Напомним, 24 сентября заместитель министра культуры и информации временного правительства Афганистана Забиулла Муджахид заявил в интервью РИА Новости о том, что новое правительство страны рассчитывает развивать отношения с Россией на высоком уровне и даже собирается посетить Москву с визитом.