Париж, 24 сентября, 2021, 20:33 — ИА Регнум. 22-летний вратарь «Пари Сен-Жермена» и национальной сборной Италии по футболу Джанлуиджи Доннарумма недоволен своим положением во французском клубе. Итальянский голкипер может сменить клуб уже следующим летом. На футболиста, по словам издания Marca, претендует туринский «Ювентус», недовольный формой вратаря сборной Польши Войцеха Щенсны.

Gianluigi Donnarumma Джанлуиджи Доннарумма

В основе «парижан» играет Кейлор Навас, который заручился поддержкой Неймара и Месси.

В текущем сезоне Доннарумма принял участие лишь в двух матчах за «ПСЖ» в рамках Лиги 1, в которых пропустил один мяч от «Лиона».

Доннарумма перешел в «Пари Сен-Жермен» 14 июля 2021 года из «Милана» на правах свободного агента. Текущее соглашение голкипера сборной Италии с французским клубом рассчитано до конца сезона 2025/26. Transfermarkt оценивает 22-летнего футболиста в 65 миллионов евро.