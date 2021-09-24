Ростов-на-Дону, 24 сентября, 2021, 20:33 — ИА Регнум. В Ростовской области производитель кормов для скота скрыл от налоговой службы более 100 млн рублей. Возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении СКР 24 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Сборщики налогов

Как полагают следователи, с октября 2019 года по июнь 2020 года руководитель фирмы намеренно уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость, подав липовые декларации. Общая сумма налогов, подлежащих уплате, превысила 101 млн рублей.

Следователи восстанавливают картину произошедшего.