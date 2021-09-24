Саранск, , 20:31 — REGNUM Глава Саранска Пётр Тултаев досрочно сложил полномочия в связи с избранием депутатом Государственного собрания Мордовии. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Петр Тултаев Пресс-служба администрации Саранска

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Отставку мэра депутаты горсовета приняли на внеочередной сессии 24 сентября.

Он отметил, что последние девять лет «без остатка отданы Саранску». За свою работу Тултаеву не стыдно, поскольку «работал на совесть, не лукавил».

«Я буду и дальше стараться быть полезным для Республики Мордовия, Саранска и людей», — написал Тултаев.

Пока возглавлять администрацию Саранска в статусе исполняющего обязанности будет первый заместитель мэра Илья Соколов.

ИА REGNUM напоминает, Тултаев занимал пост главы Саранска с 2012 года. До этого он с 2001 по 2012 года являлся министром культуры Мордовии, затем был зампредом регионального правительства.

С 2012 года входит в комиссию по вопросам сохранения культурного и языкового многообразия народов России Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям. С 2018 года — заместитель председателя этой комиссии.

В сентябре 2009 года был избран председателем президиума Ассоциации финно-угорских народов РФ.