Челябинск, 24 сентября, 2021, 20:30 — ИА Регнум. В Челябинске Центральный райсуд запретил мэрии города выселять семью бывшего участкового полиции. Об этом говорится в карточке дела на сайте инстанции.

Pixabay.com В суде

Дело поступило в суд ещё 30 марта. Решение вынесли только 24 сентября. «Отказано в удовлетворении иска (заявлении, жалобы)», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, бывшие полицейские пожаловались президенту России Владимиру Путину на выселение из служебных квартир. В областном главке МВД создали специальную комиссию и начали проверку.