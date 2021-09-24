Барселона, Испания, 24 сентября, 2021, 20:29 — ИА Регнум. 58-летний главный тренер каталонской «Барселоны» Рональд Куман дисквалифицирован на два матча после удаления в матче шестого тура испанской Примеры сезона 2021/22 с «Кадисом» (0:0). Также тренера обязуют выплатить денежный штраф. Об этом 24 сентября сообщила газета Marca.

Richard Mulder — groengeelhart.nl Рональд Куман

После стартовых пяти матчей «Барселона» с девятью очками идет лишь на седьмой позиции в турнирной таблице чемпионата. В первом туре группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА 2021/22 «сине-гранатовые» крупно проиграли мюнхенской «Баварии» со счетом 0:3.

Ранее сообщалось, что Куман может быть уволен в случае неудовлетворительных результатов в ближайших матчах с «Леванте» и «Бенфикой». Тем не менее, президент «Барселоны» Жоан Лапорта выразил поддержку нидерландскому специалисту.