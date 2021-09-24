Волгодонск, Ростовская область, 24 сентября, 2021, 20:28 — ИА Регнум. В Волгодонске (Ростовская область) продолжается масштабный ремонт канализационного коллектора. Коммунальный объект находится в аварийном состоянии. Реконструкция проводится закрытым способом, сообщил журналистам исполняющий обязанности главы администрации Волгодонска Сергей Макаров.

padonak39 Канализационный коллектор

По его словам, завершены работы по замене более двух километров трубопровода. Работы на объекте ведутся закрытым способом, то есть без разрытий. Коммунальщики планируют в ближайшее время приступить к ремонту коллектора в районе его обрушения на школьном стадионе.

ИА REGNUM сообщало, что из бюджета Ростовской области на ремонт аварийного коллектора в Волгодонске выделено более 136 млн рублей. Из муниципальной казны добавлено ещё более 45 млн рублей.