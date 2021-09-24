Тбилиси, , 20:35 — REGNUM Глава парламентской фракции правящей в Грузии партии «Грузинская мечта» Гия Вольский не исключает, что заявление председателя партии Ираклия Кобахидзе о том, что бывший премьер-министр Георгий Гахария является наркоманом, близко к истине, сообщает телекомпания"TV Пирвели».

Георгий Гахария Cabmin.gov.az

«Он не прошёл тестирование, обругал проводящуюся кампанию по тестированию, а потом пошёл и притворился, что сделал тест, но доказать этого не смог. Это, конечно, является основанием для того, чтобы мнение и аргументы Ираклия Кобахидзе были близки к истине», — заявил Вольский.

Напоминаем, что председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе обвинил бывшего премьер-министра, а ныне главу партии «За Грузию», Георгия Гахария в том, что тот является кокаиновым наркоманом.