Белград, , 20:53 — REGNUM Депутаты Европарламента, которые посредничали в диалоге сербских властей и оппозиции по поводу условий проведения выборов просто «перечеркнули европейские ценности». Такую оценку высказал лидер оппозиционной Партии свободы и справедливости Драган Джилас на пресс-конференции 24 сентября в Белграде.

Драган Джилас, мэр Белграда в 2008—2014 гг

По словам политика, заявление депутата Европарламента Тани Файон о том, что предложенным решением по улучшению условий выборов недовольны как сербские власти, так и оппозиция, не соответствует действительности, так как президента Сербии Александра Вучича нельзя назвать недовольным предложенным документом.

«Люди, приехавшие из Европы, на которых я надеялся, решили перечеркнуть европейские ценности из-за того, чтобы их в собственных странах на них не нападала местная желтая пресса, а также из-за определенных финансовых интересов. Они предложили то, что никому в этой стране не даст возможность свободно голосовать на выборах», — процитировало агентство «Бета» слова Джиласа.

Политик добавил, что сербская оппозиция сама будет бороться за европейские ценности и демократию.

Напомним, что ранее Таня Файон прокомментировала предложение по улучшению выборного процесса в Сербии, выработанное делегацией Европарламента. По ее словам, ни одна из сторон переговоров — ни сербские власти, ни оппозиция — не осталась полностью довольна документом, и «это как раз хорошо, потому что обе стороны должны согласиться на некоторые компромиссы для того, чтобы урегулировать свои взаимоотношения».