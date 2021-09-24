Эль-Вак, 24 сентября 2021, 20:21 — REGNUM Двое кенийских военнослужащих погибли в районе города Эль-Вак (Кения) на границе с Сомали, сообщает 24 сентября Shabelle Media Network.
Военные погибли при взрыве, который прогремел в военном лагере. Это произошло через несколько часов после задержания кенийскими военными двоих граждан Сомали.
Напомним, кенийцы участвуют в Миссии Африканского союза в Сомали (АМИSОМ). Войска Сомали противостоят действующим в стране боевикам, наиболее радикальными из которых являются члены «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
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