Эль-Вак, , 20:21 — REGNUM Двое кенийских военнослужащих погибли в районе города Эль-Вак (Кения) на границе с Сомали, сообщает 24 сентября Shabelle Media Network.

Военные Национальной армии Сомали и миротворческой миссии AMISOM AMISOM Public Information

Военные погибли при взрыве, который прогремел в военном лагере. Это произошло через несколько часов после задержания кенийскими военными двоих граждан Сомали.

Напомним, кенийцы участвуют в Миссии Африканского союза в Сомали (АМИSОМ). Войска Сомали противостоят действующим в стране боевикам, наиболее радикальными из которых являются члены «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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