Кения, 24 сентября, 2021, 20:21 — ИА Регнум. Двое кенийских военнослужащих погибли в районе города Эль-Вак (Кения) на границе с Сомали, сообщает 24 сентября Shabelle Media Network.

AMISOM Public Information Военные Национальной армии Сомали и миротворческой миссии AMISOM

Военные погибли при взрыве, который прогремел в военном лагере. Это произошло через несколько часов после задержания кенийскими военными двоих граждан Сомали.

Напомним, кенийцы участвуют в Миссии Африканского союза в Сомали (АМИSОМ). Войска Сомали противостоят действующим в стране боевикам, наиболее радикальными из которых являются члены «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).