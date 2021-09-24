Йошкар-Ола, 24 сентября, 2021, 20:13 — ИА Регнум. Правительство Марий Эл направило в Минстрой России заявку на финансирование трёх инфраструктурных проектов в размере около 1,3 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Сергей Потеряев ИА REGNUM Йошкар-Ола (в переводе на русский – Красный Город) – столица республики и крупнейший её город

Разработан проект по строительству бульвара 75-летия Победы в поселке Медведево протяженностью 355 метров. Его реализация повысит транспортную и пешеходную доступность новых микрорайонов. В рамках проекта будет возведено около 246 тыс. кв. метров нового жилья. Предусмотрено создание 710 новых рабочих мест. Поступление дополнительных налогов оценивается в 3,24 млрд рублей, из которых региональный бюджет получит 1,55 млрд рублей.

Также подготовлен проект рекреационной зоны по улице Чернякова между поселком Медведево и городом Йошкар-Ола. Протяженность новых дорог здесь составит 1,48 км, общая площадь застройки — около 14 гектаров. Требуемая сумма инфраструктурного кредита — 317,6 млн рублей.

Кроме того, в качестве инфраструктурного проекта представлен план строительства нового терминала аэропорта Йошкар-Олы. Общая стоимость строительства объекта составит 1,5 млрд рублей, необходимая сумма инфраструктурного кредита — 643,2 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, «Единая Россия» обратились к президенту России Владимиру Путину с предложением запустить программу развития инфраструктурных проектов в регионах и обеспечить ее необходимыми ресурсами, в том числе льготными кредитами под низкий процент и на длительный срок. Глава государства поддержал инициативу. Госдума единогласно приняла закон в третьем чтении 9 июня.