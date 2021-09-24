Варшава, 24 сентября, 2021, 20:11 — ИА Регнум. Владельцы портативной консоли Switch смогут играть в Dying Light 2: Stay Human в транспорте, во время перерывов на работе, на отдыхе и т.д. Об этом 24 сентября сообщает портал Wccftech.

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Облачная версия сиквела Dying Light для Switch будет запущена вместе с другими версиями игры. Студия Techland выложила в сеть анонсирующий трейлер. Разработчики также сообщили, что версия игры Dying Light: Platinum Edition (набор со всем дополнительным контентом) также выйдет на Switch.

Напомним, релиз Dying Light 2: Stay Human на Switch, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 и PS5 состоится 4 февраля 2022 года. Ранее сотрудники Teсhland рассказали о системе оружия в игре.