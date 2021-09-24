Нью-Йорк, США, 24 сентября, 2021, 20:03 — ИА Регнум. Цены на ископаемое топливо (нефть, каменный уголь, горючий сланец, природный газ) нужно повысить, чтобы сдержать его применение — ради борьбы с климатическими изменениями, заявила 24 сентября директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева на ГА ООН.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Погрузка угля

Назвав опасным использование ископаемого топлива в существующих объёмах, она напомнила, что Парижским соглашением предусмотрено сдерживание глобального потепления. Один из способов сокращения использования ископаемого топлива является установление на него «правильных цен».

Георгиева «Занижение цен на ископаемое топливо подрывает экологические цели на глобальном уровне и на уровне стран».

Она добавила, что повышение цен к тому же компенсирует затраты, которые несут страны в виде субсидий на ископаемое топливо. В прошлом году глобальные субсидии составили шесть триллионов долларов, или 6,8% мирового ВВП.