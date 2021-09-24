Глава МВФ призвала установить «правильные» цены на ископаемое топливо
Нью-Йорк, США, 24 сентября, 2021, 20:03 — ИА Регнум. Цены на ископаемое топливо (нефть, каменный уголь, горючий сланец, природный газ) нужно повысить, чтобы сдержать его применение — ради борьбы с климатическими изменениями, заявила 24 сентября директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева на ГА ООН.
Назвав опасным использование ископаемого топлива в существующих объёмах, она напомнила, что Парижским соглашением предусмотрено сдерживание глобального потепления. Один из способов сокращения использования ископаемого топлива является установление на него «правильных цен».
Она добавила, что повышение цен к тому же компенсирует затраты, которые несут страны в виде субсидий на ископаемое топливо. В прошлом году глобальные субсидии составили шесть триллионов долларов, или 6,8% мирового ВВП.