Архангельск, 24 сентября, 2021, 20:00 — ИА Регнум. Председатель Союза рыболовецких колхозов Архангельской области Андрей Заика сомневается в эффективности реформирования рыбной отрасли, о которой в интервью ИА REGNUM заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

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Как заявил Заика, программа обновления рыбодобывающего флота «квоты под киль» требует срочных дополнительных мер поддержки судостроительной верфей, где заказаны траулеры. Он сослался на слова директора «Северной верфи» Игоря Орлова: «Контракты, которые были заключены с «Северной верфью»,… четыре ярусолова, шесть траулеров с компанией «Норебо». Ну это же просто судостроительная авантюра!» Орлов посетовал, что затраты на строительство каждого судна увеличиваются практически в два раза.

Председатель Союза рыболовецких колхозов напомнил, что рыбаки не хотели программы «квоты под киль» и выражали сомнение, что российские верфи смогут строить высокотехнологичные суда: «Нам сказали — сидите, молчите, мы ракетные крейсеры строим, и ваши лошкобойки сумеем собрать. Верфи понятия не имели, с насколько сложными в строительстве судами они столкнутся. Это была переоценка своих возможностей. То же самое, что я приду и скажу: у меня есть деньги. А ты скажешь: у меня есть схема телевизора. И «погнали», мы сейчас Toshiba и Sharp загоняем в долги дешевой рабочей силой, и настроим телевизоров. Смешно».

Возможность пересмотра контрактов в связи с заявлением Игоря Орлова о двойных затратах на каждый траулер председатель Союза рыболовецких колхозов отверг: «Как можно пересмотреть цену контракта, который подписан? Какая мне разница до его затрат, мы же его не заставляли подписывать контракт, и он нас. Мы уже терпим убытки, потому что судно я должен был получить два года назад. Поэтому пересматривать контракт в сторону увеличения его стоимости никто не будет».

Андрей Заика считает, что государство должно поддержать судостроительную отрасль, чтобы она не «вылетела в трубу» из-за «непредвиденных» затрат на траулеры: «Это единственный разумный выход. Верфи нужно срочно поддержать, чтобы они свели концы с концами».

По его мнению, цель инвестиционного строительства не достигнута: «Мысль была, что «верфи» научатся строить суда и продолжат их строить в большом количестве. Но суда для рыбаков уже не нужны, у нас нет столько рыбы, сколько будет построено судов в ближайшее время. Научившись строить верфи, должны выйти на мировой рынок судостроения, а я не думаю, что они конкурентоспособны».