Астрахань, , 19:47 — REGNUM Первое заседание седьмого созыва думы Астраханской области состоялось 23 сентября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального парламента.

Заседание Астраханской областной думы Astroblduma.ru

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Выборы депутатов думы Астраханской области седьмого созыва, которые прошли с 17 по 19 сентября, признаны состоявшимися и действительными. Были избраны 44 депутата — 22 по единому избирательному округу и 22 — по одномандатным избирательным округам. Председателем облдумы снова избран Игорь Мартынов (ЕР). Его первым заместителем избран Виталий Гутман (ЕР), заместителем председателя — Сергей Пархомин (ЕР).

Во фракцию ЕР вошли 28 человек, руководит ей Инна Ирдеева. КПРФ в облдуме представляют пять человек, руководитель фракции — Виктор Вострецов. Также пять депутатов вошли во фракцию «Справедливая Россия — за правду», руководитель — Олег Шеин. Фракция ЛДПР со стоит из двух человек, руководитель — Тимофей Щербаков. Фракцию «Новые люди» представляет Анастасия Журавлева. Лариса Самодаева, Нурлан Супугалиев и Владимир Сухарев не вошли в состав ни одной фракции.

В областной будут работать пять комитетов. Комитетом по бюджету и налогам руководит Виталий Гутман (ЕР), комитетом по законотворческой деятельности — Андрей Лифанов (ЕР), комитетом по экономике и инвестиционной политике — Любовь Плющенко (ЕР), комитетом по социальной политике — Инна Ирдеева (ЕР), комитетом по инфраструктурному развитию и строительству — Александр Клыканов (ЕР). Руководителем комиссии по регламенту и депутатской этике стала Валентина Антипова («Справедливая Россия — за правду»).

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, возглавлявший список «Единой России» на выборах в облдуму, от своего мандата отказался.

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