Ижевск, 24 сентября, 2021, 19:39 — ИА Регнум. Индустриальный районный суд Ижевска вынес приговор в отношении директора туристического агентства, которая признана виновной в присвоении денег за путёвки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Борис Белопольский. В сберкассе деньги накопила, путевку на курорт купила. 1950

Уголовное дело было возбуждено по ч. 3 ст. 159 УК РФ семь эпизодов («Мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием с использованием своего служебного положения в крупном размере»).

Установлено, что женщина подбирала для клиентов путевки, собирала денежные средства, но туроператору их не передавала. Средства она присваивала и распоряжалась по собственному усмотрению. Пострадали шесть клиентов, ущерб составил 1,2 млн рублей.

В судебном заседании директор агентства полностью возместила пострадавшим ущерб. В содеянном она раскаялась

Судом женщине назначено наказание в виде штрафа в размере 140 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, руководителя туристического агентства Five Stars осудили за мошенничество и присвоение крупной суммы денег в Башкирии в феврале текущего года. Она реализовывала жителям путевки на популярные направления, при этом не намеревалась предоставлять туруслуги. Полученные деньги подсудимая тратила на свои нужды. Всего от ее деяний пострадали свыше 170 граждан, которым был нанесен ущерб на сумму более 24 млн рублей.

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