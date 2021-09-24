Саратов, 24 сентября, 2021, 19:35 — ИА Регнум. С 27 сентября все школы и учреждения дополнительного образования Саратова переходят на дистанционное обучение. Об этом сообщает администрация города в официальном telegram-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

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Решение принято по предложению главного санитарного врача Саратовской области в связи с превышением эпидемического порога заболеваемости ОРВИ среди детей. Также учитывается высокая заболеваемость населения коронавирусной инфекцией.

Планируется, что дистанционный режим сохранится до 11 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, на фоне увеличивающегося прироста случаев заражения коронавирусом коечный фонд для пациентов с коронавирусной инфекцией в Саратовской области увеличат еще на 500 единиц. По данным облминздрава, на стационарном лечении на 23 сентября находились 3455 пациентов, из них 3184 — с подтвержденным COVID-19. Свободных коек для приема ковид-больных насчитывалось 216, или 5,9% от развернутых коек. Ежедневно отмечается высокий уровень госпитализации. На дому лечатся 1508 человек.

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