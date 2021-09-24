Вашингтон, 24 сентября, 2021, 19:44 — ИА Регнум. Число гаитянских мигрантов под мостом в Дель-Рио, штат Техас, опустилось до двух сотен после того, как в США ускорились темпы выселения нелегалов, сообщает 24 сентября Reuters.

Mohamed Ali MHENNI Мигранты

Судья округа Валь Верде Льюис Оуэнс, который следил за количеством людей в лагере, сказал, что в пятницу, 24 сентября, под мостом, соединяющим США и Мексику, оставалось 225 человек.

Министерство внутренней безопасности США в четверг, 23 сентября, заявило, что в в лагере мигрантов в Дель-Рио находятся 5 тыс. человек, включая людей, которые были переведены в федеральные учреждения. В начале недели там было 15 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, специальный посланник США на Гаити Дэниел Фут подал заявление об отставке государственному секретарю Энтони Блинкену, заявив, что он «не будет ассоциироваться с жестокой, контрпродуктивным решением Соединенных Штатов о депортации тысяч гаитянских беженцев» с американо-мексиканской границы.