Симферополь, 24 сентября, 2021, 19:30 — ИА Регнум. В Крыму задержан подросток, грозивший устроить стрельбу в одной из школ Вологды. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в СУ СКР по Вологодской области.

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Напомним, сообщения о готовящемся теракте появились в Telegram после того, как было совершено на университет в Перми. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (приготовление к убийству двух и более лиц).

Выяснилось, что автор угроз — несовершеннолетний подросток из Крыма. На допросе он заявил, что действовал из хулиганских побуждений, никаким оружием и средствами террора не располагал.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября пермский студент расстрелял из ружья несколько человек. Скончались шесть человек. После этого в Красноярском крае было предотвращено нападение на техникум.