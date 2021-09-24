Нижневартовск, Югра, 24 сентября, 2021, 19:24 — ИА Регнум. Имам Нижневартовска (ХМАО) Салават Хазрат Ситдиков не одобряет поступок земляка, который избил врача-дерматолога в одной из клиник города. Об этом он заявил в обращении, опубликованном на странице горадминистрации в социальной сети «ВКонтакте»

Пресс-служба СУ СКР по ХМАО Снимок момента инцидента с камеры видеонаблюдения

"Мы это осуждаем. Призываем всех мусульман с уважением относиться к врачам, работникам медицины и, вообще, ко всем людям, как учит нас наша религия. Нужно знать, изучать свою религию и стараться следовать ей не только в мечети, но и на работе, на улице и в общественных местах», — обратился к мусульманам Нижневартовска имам.

Напомним, 21 сентября 2021 года пациентка в хиджабе посетила врача дерматовенеролога. Её супруг избил врача, заявив о посягательстве на неприкосновенность его супруги медицинским работником. Врач получил сотрясение мозга, проходит амбулаторное лечение.

По факту причинения телесных повреждений врачу-дерматологу возбуждено уголовное дело в Нижневартовске возбуждено уголовное дело по п."а» ч.1 ст. 213 УК РФ («Хулиганство с применением насилия»).