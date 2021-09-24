Вашингтон, 24 сентября, 2021, 19:24 — ИА Регнум. Американка Дженнифер Хаф заявила, что стала жертвой травли в Сети со стороны фанатов рэп-исполнительницы Ники Минаж. Об этом 24 сентября пишет издание TMZ.

Tamtam7683 Ники Минаж

По словам Тайрона Блэкберна, адвоката Дженнифер Хаф, пользователи Сети желают его подопечной смерти, а также раскрывают данные о её местонахождении. Как утверждает сама женщина, ей начали угрожать после выхода интервью о попытке изнасилования со стороны мужа Ники Минаж.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Дженнифер Хаф подала в суд на Ники Минаж и её мужа Кеннета Петти, обвинив их в попытке подкупа, преследовании, а также в запугивании и побоях. Дело в том, что Хаф обнародовала информацию о тюремном сроке Петти за попытку её изнасилования, которое произошло в 1995 году.