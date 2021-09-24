Сыктывкар, 24 сентября, 2021, 19:16 — ИА Регнум. Пенсионер из Сыктывкара лишился около полумиллиона рублей, зайдя в социальную сеть «TикТок».

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Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Республике Коми, злоумышленник предложил пользователю соцсети заработать на бирже. Он убедил пенсионера оформить кредит, чтобы в дальнейшем начать получать прибыль. Деньги впоследствии были переведены на счет мошенника.

Жертвой мошенников стала и пенсионерка из Печоры. Ей позвонил «сотрудник Центрального банка Российской Федерации» и сообщил о попытках несанкционированного оформления кредита на ее имя и хищения денежных средств со счета электронного кошелька. После этого злоумышленник предложил помощь в предотвращении незаконных операций. Женщина поверила звонившему и перевела через терминал на неизвестные счета в общей сложности более 1 миллиона рублей.

Всего за сутки мошенники дистанционным способом похитили средства 11 жителей республики.

Как сообщало ИА REGNUM, телефонные мошенники стали действовать новым способом, представляясь сотрудниками портала «Госуслуги».