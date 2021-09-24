Женева, Швейцария, , 19:13 — REGNUM За десять лет гражданской войны в Сирии убиты свыше 350 тысяч человек, заявила 24 сентября верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет на сессии Совета ООН.

Война в Сирии Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Бачелет «Мы составили список из 350 209 установленных лиц, убитых во время конфликта в Сирии с марта 2011 по март 2021 года».

Она уточнила, что из этого числа женщин 26 727 и детей — 27 126. Больше всего людей — 51 731 — погибло в провинции Алеппо, 47 483 — в Дамаске, 40 986 — в Хомсе, 33 271 — в Идлибе, 31 993 — в Хаме и 31 369 — в Тартусе.

Напомним, война в Сирии продолжается с 2011 г. В этой войне Сирийская арабская армия (правительственные войска), которых поддерживают российские военнослужащие, приглашённые официальным Дамаском в 2015 году, сражается с боевиками различных мастей, существенной части которых поддержку оказывает Запад.

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