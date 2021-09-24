Троицк, Челябинская область, 24 сентября, 2021, 19:10 — ИА Регнум. В Троицке Челябинской области 27-летний гражданин осуждён за заведомо ложный донос о совершении на него разбойного нападения. Об этом 24 сентября сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Canal3.md Деньги

По данным следствия, 23 июня он выбросил в окно автомобиля сумку и тем самым создал видимость хищения якобы находившихся в ней денег. А затем нанёс себе два удара ножом. После этого гражданин заявил о разбойном нападении на него и о хищении почти 1,5 млн рублей.

В ходе расследования оказалось, что гражданин не хотел отдавать долг родственнику. Суд назначил ему шесть месяцев колонии общего режима.