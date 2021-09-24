Париж, 24 сентября, 2021, 19:04 — ИА Регнум. 35-летний испанский центральный защитник Серхио Рамос, 28-летний полузащитник сборной Италии Марко Верратти и 34-летний лидер сборной Аргентины Лионель Мессии пропустят ближайший матч «Пари Сен-Жермен» с «Монпелье». Об этом 24 сентября сообщил главный тренер французской команды Маурицио Почеттино.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лионель Месси

25 сентября в Париже на стадионе «Парк де Пренс» «Пари Сен-Жермен» в матче восьмого тура французской Лиги 1 2021/22 сыграет с «Монпелье». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Лионель Месси получил повреждение в матче шестого тура Лиги 1 с «Лионом» (2:1). Аргентинский футболист покинул поле на 76-й минуте из-за травмы колена.

На данный момент «Пари Сен-Жермен», одержав семь побед подряд и набрав 21 очко, занимает чистое первое место в турнирной таблице чемпионата Франции.