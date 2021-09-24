Москва, 24 сентября, 2021, 19:23 — ИА Регнум. Журналистка и телеведущая Ксения Собак назвала фразы, которые заставляют её «бежать» от произносящих их людей. Она опубликовала список в личном Instagram-аккаунте 24 сентября.

Commerage.ru Ксения Собчак и Максим Виторган

https://www.instagram.com/p/CUMk5zEM3Ph/

Многие подписчики согласились с перечнем словосочетаний, которые привела телеведущая. Однако, как отмечает портал MediaLeaks, бывший муж Ксении Собчак, актёр Максим Виторган поймал журналистку на лжи.

По словам экс-супруга, Собчак сама не раз произносила эти фразы. «Ксюш, ну, положим, «Я вас услышал» — это что-то чиновничье, но «До мурашек», «Я на детоксе», «Просто побудь с этим»?.. Это всё вошло в мой словарь вместе с тобой! Так ты впаривала мне магический коучинг?» — написал в комментариях Виторган. Однако спустя некоторое время удалил подпись.

ИА REGNUM напоминает, что Максим Виторган и Ксения Собчак были женаты с 2013 по 2019 годы. У них есть общий сын Платон.