София, , 19:02 — REGNUM Операция по спасению сухогруза VERA SU, выброшенного на камни в Черном море у побережья Северной Болгарии, может быть отложена на неопределенный срок, пишет 24 сентября софийская газета «Сега».

Франсуа Этьен Мусин. Корабли, оказавшиеся на мели во время отлива. До 1888

Согласно официальной информации, в настоящее время погодные условия в районе Каменного берега, где произошла авария, резко ухудшились: ни один корабль физически не может подойти к борту VERA SU.

«Таким образом, изначальный план по снятию сухогруза с мели при помощи плавучего крана или буксира потерпел фиаско, — резюмировал исполнительный директор морской администрации региона Живко Петров. — Указанное судно загружено 3000 тоннами азотных удобрений, и для того, чтобы его сдвинуть с места, необходимо разгрузить его трюмы хотя бы наполовину. К сожалению, сейчас это невозможно».

Тем не менее, по словам Петрова, власти региона будут «искать любые приемлемые пути выхода из сложившейся ситуации».

Напомним, VERA SU, следовавший с Украины в Варну под панамским флагом, сел на мель неподалеку от населенного пункта Каменный берег (Камен-Бряг, Добричская область, Болгария) 20 сентября. По предварительным данным, причиной аварии стала навигационная ошибка вахтенного офицера. Экологической угрозы для региона нет.

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