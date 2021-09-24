София, 24 сентября 2021, 19:02 — REGNUM Операция по спасению сухогруза VERA SU, выброшенного на камни в Черном море у побережья Северной Болгарии, может быть отложена на неопределенный срок, пишет 24 сентября софийская газета «Сега».

Франсуа Этьен Мусин. Корабли, оказавшиеся на мели во время отлива. До 1888
Франсуа Этьен Мусин. Корабли, оказавшиеся на мели во время отлива. До 1888

Согласно официальной информации, в настоящее время погодные условия в районе Каменного берега, где произошла авария, резко ухудшились: ни один корабль физически не может подойти к борту VERA SU.

«Таким образом, изначальный план по снятию сухогруза с мели при помощи плавучего крана или буксира потерпел фиаско, — резюмировал исполнительный директор морской администрации региона Живко Петров. — Указанное судно загружено 3000 тоннами азотных удобрений, и для того, чтобы его сдвинуть с места, необходимо разгрузить его трюмы хотя бы наполовину. К сожалению, сейчас это невозможно».

Тем не менее, по словам Петрова, власти региона будут «искать любые приемлемые пути выхода из сложившейся ситуации».

Напомним, VERA SU, следовавший с Украины в Варну под панамским флагом, сел на мель неподалеку от населенного пункта Каменный берег (Камен-Бряг, Добричская область, Болгария) 20 сентября. По предварительным данным, причиной аварии стала навигационная ошибка вахтенного офицера. Экологической угрозы для региона нет.

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