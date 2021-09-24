Москва, , 18:59 — REGNUM Прокуратура Москвы направила предостережения гражданам, призывавшим к участию в несогласованных городскими властями акциях протеста в субботу, 25 сентября, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Прокуратура города Москвы Вячеслав Седых © ИА Красная Весна

По данным прокуратуры, в социальных сетях была распространена информация с призывом к участию 25 сентября в публичном мероприятии на Пушкинской площади, которое не было согласовано органами исполнительной власти города Москвы.

«В целях недопущения возможных нарушений закона при проведении публичных мероприятий шести лицам, призывающим к участию в публичном мероприятии, вынесены предостережения о недопустимости нарушения закона», — говорится в сообщении.

В столичной прокуратуре напомнили, что организация несогласованного публичного мероприятия, как и участие в нём, «влекут за собой установленную законодательством Российской Федерации ответственность».