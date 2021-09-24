Челябинск, 24 сентября, 2021, 18:52 — ИА Регнум. В Челябинске под суд отданы бывшая сотрудница одного из банков и её соучастник. Они похитили с вкладов граждан более миллиона рублей, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Деньги

Официально обоим вменяют мошенничество. По версии следствия, женщина, будучи ведущим менеджер-контролёром офиса банка, похитила деньги с вкладов двоих вкладчиков, оформив это от их имени по фиктивной доверенности на снятие денег. Граждане потеряли соответственно 636 тыс. и 498 тыс. рублей.

Обвиняемая полностью признала вину и заявила, что совершала хищения с «невостребованных» счетов. Один из них принадлежал умершему, а второй — человеку, который не отвечал на звонки, будучи на стационарном лечении. Ущерб людям женщина возместила.

Соучастник обвиняемой заключил со следствием досудебное соглашение. Его дело выделено в отдельное производство. В ближайшее время оба предстанут перед Калининским районным судом.