Токио, 24 сентября, 2021, 19:23 — ИА Регнум. Компания Nintendo назвала актёрский состав мультипликационного фильма Super Mario Bros. («Супербратья Марио»). Об этом 24 сентября пишет издание DTF.

Joseph Redfield Super Mario

По данным СМИ, главного героя Марио озвучит актёр Крис Пратт, а свой голос Принцессе Пич подарит актриса Аня Тейлор-Джой. Авторы также пообещали «неожиданное камео» от Чарльза Мартине, озвучивавшего итальянского водопроводчика во всех играх Nintendo.

Добавим, что производством мультфильма Super Mario Bros. занимается компания Nintendo, а также студия Illumination. Имена российских актёров дубляжа для проекта пока неизвестны.