Ливерпуль, Великобритания, 24 сентября, 2021, 18:47 — ИА Регнум. 24-летний форвард лондонского «Вест Хэм» Джаррод Боуэн попал на радары «Ливерпуля». «Мерсисайдцы» предпримут попытку подписать английского нападающего в зимнее трансферное окно. Об этом 24 сентября сообщило издание Liverpool Echo.

Liverpoolfc.com Юрген Клопп

Ранее сообщалось, что в летнее трансферное окно «Ливерпуль» уже предпринимал попытку подписать Боуэна и предлагал «молотобойцам» 20 миллионов фунтов за контракт футболиста.

В прошлом сезоне Джаррод Боуэн принял участие в 38-ми матчах Английской Премьер-лиги 2020/21, в которых отметился восемью забитыми мячами и пятью результативными передачами.

Боуэн перешел в «Вест Хэм» 31 января 2020 года из «Халл Сити» за 21,3 миллиона евро. Текущая трансферная стоимость форварда, по оценкам портала transfermarkt, составляет 30 миллионов евро. Соглашение Джаррода с «молотобойцами» рассчитано до конца сезона 2024/25.