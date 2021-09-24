Москва, 24 сентября, 2021, 18:46 — ИА Регнум. Инфляционные ожидания населения России в сентябре снизились до 12,3% с 12,5% в августе. Такие данные приводит 24 сентября пресс-служба Банка России.

Иван Шилов ИА REGNUM Цены на продукты питания

«Инфляционные ожидания населения на год вперед несколько снизились, но остались вблизи многолетних максимумов. Медианная оценка ожидаемой в ближайшие 12 месяцев инфляции составила 12,3% (-0,2 процентного пункта к августу)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что оценки ожидаемой инфляции снизились у респондентов как со сбережениями, так и без сбережений.

При этом на фоне сезонного снижения цен на плодоовощную продукцию продолжилось уменьшение количества респондентов, называвших фрукты и овощи среди наиболее подорожавших товаров. Также респонденты стали реже отмечать в числе наиболее подорожавших товаров растительное масло, сахар, яйца, лекарства и строительные материалы.