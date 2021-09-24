Москва, 24 сентября, 2021, 18:42 — ИА Регнум. С начала года вылов рыбы в России достиг 3,8 млн тонн, заявила 24 сентября вице-премьер страны Виктория Абрамченко на заседании правительственной профильной комиссии.

Лосось

Абрамченко «Вылов в 2021 г. уже составил 3,8 млн тонн, что находится на уровне прошлого года. При этом объём добычи тихоокеанских лососей превысил показатель прошлого года в два раза».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, десять дней назад, 14 сентября, в Росрыболовстве заявили, что, по сравнению с прошлым годом, вылов тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке вырос в 1,9 раз.