Ханты-Мансийск, 24 сентября, 2021, 18:42 — ИА Регнум. Избивший врача-дерматолога муж пациентки в хиджабе отказывается извиняться перед медиком. Об этом сообщает нижневартовский телеканал «Мегаполис».

Иван Шилов ИА REGNUM Ислам

Напомним, в Нижневартовске (ХМАО) женщина в хиджабе пришла за подписью врача, которая ей была необходима для диспансеризации. Врач попросил пациентку показать руки, спину и живот. Пациентка не хотела, чтобы её осматривал мужчина, и тогда медик посоветовал ей обратиться к руководству клиники.

Через 15 минут после приёма в кабинет ворвался муж пациентки и избил врача. Напавший задержан полицейскими, пострадавшего увезли на скорой. Врач получил сотрясение головного мозга.

Нападавший сообщил местному телеканалу, что не собирается приносить извинения медику, так как во время осмотра доктор сказал его жене «Зачем ты укрываешься, у тебя же кожа красивая».

"Я убеждён, что врач моей супруге сделал комплимент во время осмотра. Это неподобающе. Если ты врач, делай свою работу должным образом, и всё. Это уже выходит за грань», — прокомментировал нападавший.

По факту ведётся доследственная проверка. Инцидент взял на личный контроль глава СКР Александр Бастрыкин.