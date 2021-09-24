Вашингтон, 24 сентября, 2021, 18:41 — ИА Регнум. Вооруженные силы США могут закрыть России доступ к Атлантическому океану, возродив свою военную базу в Исландии, сообщает 24 сентября автор издания Business Insider Кристофер Вуди.

Fort-russ.com Военные базы вокруг России

По его мнению, авиабаза Кеблавик в районе Рейкьявика позволит контролировать акваторию между Гренландией, Исландией и Британскими островами, через которую Военно-морской флот России может проникнуть в Атлантический океан.

По утверждению Вуди, ВВС США намерены в ближайшее время возобновить в этом районе полёты патрульных самолетов Boeing P-8 Poseidon, предназначенных для борьбы с подводными лодками.

Напомним, Пентагон закрыл военную базу в Исландии в 2006 году, но с 2018 года на реконструкцию базы Кеблавик было выделено более $52 млн.