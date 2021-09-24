Челябинск, 24 сентября, 2021, 18:41 — ИА Регнум. Челябинский областной суд снял арест с имущества матери замминистра регионального строительства Ивана Белавкина. Об этом пишут СМИ.

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Под арестом были здание в Сосновском районе и три участка земли. Облсуд отменил решение нижестоящего суда в связи с тем, что это имущество было куплено до инкриминированного чиновнику периода совершения преступления, пишет Накануне.Ru.

Ранее арест был снят и с имущества отца замминистра. Как сообщало ИА REGNUM, Белавкина обвиняют в получении взятки. Его задержали 3 июня.