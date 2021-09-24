Вашингтон, 24 сентября, 2021, 19:22 — ИА Регнум. Американский исполнитель Джейсон Деруло и модель Джена Фрумс расстались. Об этом 24 сентября пишет издание Е!

MTV International Джейсон Деруло

«Она потрясающая мать, но мы чувствуем, что разлука в это время позволит нам быть лучшими версиями самих себя и лучшими родителями, которыми мы могли бы быть», — заявил Деруло. Джена Фрумс пока никак не прокомментировала новость о расставании.

ИА REGNUM напоминает, что в мае 2021 года у Джейсона Деруло и Джены Фрумс родился первенец. Пара назвала сына Джейсоном Кингом.