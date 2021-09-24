Москва, , 18:37 — REGNUM Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова отметила высокую востребованность и несомненные преимущества ДЭГ в период пандемии и выразила убежденность в том, что следующие федеральные выборы должны проводиться на общей платформе. Об этом Элла Памфилова заявила на заседании ЦИК в пятницу, 24 сентября.

Голосование Kuvasato

«Общественное сознание часто отстает от технического прогресса, надо вести работу, чтобы люди больше принимали, понимали и доверяли», — отметила она.

Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев на заседании комиссии отметил, что, дистанционная электронная форма волеизъявления на выборах в Госдуму и региональных выборах в этом году была доступна для жителей семи регионов: Москвы, Севастополя, Курской, Нижегородской, Мурманской, Ростовской и Ярославской областей. Москвичи голосовали на платформе, разработанной ДИТ Москвы. В остальных шести регионах жители голосовали на федеральной платформе.

«То, что накоплено в Москве, никуда не уйдет, они будут продолжать на своей платформе развивать все, что делают по разным аспектам московской жизни. Но я думаю, что в дальнейшем федеральные выборы будут проводиться по общим правилам и на единой платформе», — заверила Элла Памфилова на заседании в пятницу.

Она также отметила, что в рамках федеральной системы ДЭГ не будет использоваться возможность «отложенного решения», которая была на этих выборах в Москве. Как отметила глава ЦИК, доступная для московской платформы возможность переголосования создала «слишком большую нагрузку на систему».

При этом Элла Памфилова констатировала, что «преимущества дистанционного электронного голосования очевидны», особенно в период пандемии.

Глава ЦИК также отметила, что «общественное сознание часто отстает от технического прогресса» и «надо вести работу, чтобы люди больше принимали, понимали и доверяли».

Суммарно в семи регионах проживает порядка 16 млн избирателей, из них фактическая возможность принять участие в дистанционном электронном голосовании была у 10 млн граждан, имеющих подтвержденные аккаунты на порталах Госуслуг и mos.ru. В итоге электронной формой воспользовались 2 535 978 граждан, констатировал заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев.

«Результаты дистанционного электронного голосования были абсолютно корректно отражены в проколах региональных комиссий субъектов РФ, где была доступна эта форма», — отметил он.

Заместитель председателя ЦИК назвал доли избирателей, воспользовавшихся электронной формой в каждом из регионов от всех проголосовавших в регионе. В Курской области этот показатель составил 11,1%, в Мурманской — 18%, в Нижегородской — 9,4%, в Ростовской — 16,8%, в Ярославской — 18,9%, в Севастополе — 11%, в Москве — 49,7%. В общей сложности процедурой дистанционного электронного голосования воспользовались 31,1% от всех принявших участие в выборах россиян.

IT-эксперты полагают, что выбор ЦИК в пользу унифицированной платформы, — логичен и оправдан.

«Уже сейчас видно, что и с точки зрения технической — стабильности работы, прозрачности архитектуры, организации наблюдения, планов развития — федеральная система ДЭГ показывает себя великолепно. По итогам прошедшего голосования у экспертов, работавших с ней, практически не возникло вопросов и вообще не возникло замечаний и претензий по работе с системой», — оценил решение ЦИК IT-эксперт, эксперт в области электронного наблюдения, зампред ТИК ДЭГ Олег Артамонов.